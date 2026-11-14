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Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в субботу успешно вывела на орбиту японский радиолокационный спутник QPS-SAR-19 (YAMATSUMI-II), оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием Mountain God Rises запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Космический аппарат дистанционного зондирования Земли массой 100 кг компании "Японский институт Q-shu космических пионеров" (iQPS) был выведен на орбиту примерно через 50 минут после старта ракеты.

Размещенный на орбите высотой 575 км спутник, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), будет делать детальные снимки, сравнимые с аэрофотосъемкой, независимо от метеорологических условий и уровня естественной освещенности местности, с разрешением более 50 см.

Спутник присоединился к десяти аналогичным японским аппаратам, которые уже эксплуатируются на орбите.

Компания iQPS планирует в перспективе развернуть группировку из 36 таких аппаратов, что позволит получать радиолокационные изображения любой части планеты в реальном режиме времени с интервалом не более 10 минут.

США Япония Rocket Lab Electron iQPS
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