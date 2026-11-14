Спецпосланник Трампа заявил, что НАТО останется основой безопасности Европы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - НАТО останется ключевым элементом обеспечения европейской безопасности, однако ее предстоит дополнить некоторыми усиленными механизмами, заявил в субботу спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"НАТО останется столпом европейской безопасности. Его усилят более мощные механизмы по коммуникации между военными, меры по предотвращению конфликтов, взаимной деэскалации. Также речь идет о практических мерах по решению спорных ситуаций до того, как они превратятся в конфликты", - написал он в соцсети X.

По этой причине, по мнению Кушнера, важно участие европейских стран в переговорах по решению украинского кризиса.

Он заверил,что президент США Дональд Трамп поддержит только такое соглашение, "которое усилит безопасность Украины и Европы, а также - снизит вероятность возникновения конфликтов в будущем".