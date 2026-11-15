Кушнер заявил, что сфокусирован на подготовке контактов между Москвой и Европой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в настоящее время делает упор на подготовку контактов России с европейскими переговорщиками во время дальнейших переговоров по Украине.

"Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы подготовить прямые контакты между Москвой и нашими европейскими партнерами. Также мы занимаемся подготовкой тем для обсуждения на следующем раунде трехсторонних переговоров", - написал он в соцсети X.