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Кушнер заявил, что сфокусирован на подготовке контактов между Москвой и Европой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в настоящее время делает упор на подготовку контактов России с европейскими переговорщиками во время дальнейших переговоров по Украине.

"Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы подготовить прямые контакты между Москвой и нашими европейскими партнерами. Также мы занимаемся подготовкой тем для обсуждения на следующем раунде трехсторонних переговоров", - написал он в соцсети X.

США Джаред Кушнер Европа РФ
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