Спецпосланник Трампа сообщил о проработке новых предложений по Украине

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер выразил надежду, что некоторые идеи, сформулированные на переговорах по Украине, могут в дальнейшем так или иначе помочь найти путь к урегулированию кризиса.

"На состоявшихся дискуссиях появилось несколько новых идей. Сейчас идет их проработка. Некоторые из идей могут напрямую позволить совершить прорыв на переговорах. Другие же могут эволюционировать и лечь и в основу предложений, которые затем помогут сблизить позиции сторон", - написал он в соцсети X.