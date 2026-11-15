В Гагаузии в воскресенье пройдут выборы башкана и Народного собрания

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Гагаузской автономии Молдавии состоятся выборы башкана (главы) автономии и Народного собрания Гагаузии (НСГ - местного парламента).

С 7:00 до 21:00 в автономии будет открыто 67 избирательных участков для проведения голосования.

Согласно государственному регистру избирателей, в списки для голосования в Гагаузии включены чуть более 129 тысяч граждан. На 35 депутатских мандатов НСГ претендуют 132 кандидата. Из них 42 выдвинуты политическими партиями, 90 баллотируются в качестве независимых кандидатов. Среди всех участников предвыборной гонки - 22 женщины (16,7%) и 110 мужчин (83,3%). Самому молодому кандидату 23 года, двум самым старшим - по 73 года.

За пост башкана поборются восемь кандидатов, из которых пятеро являются независимыми, а трое представляют политические партии.

Выборы проводятся по избирательным округам: каждый населенный пункт автономии выбирает одного депутата, а в городах сформировано от двух до четырех округов. При этом все избиратели получат по два бюллетеня для голосования - по выборам башкана и по выборам Народного собрания.

Башкан возглавляет систему органов публичного управления и Исполнительный комитет, срок полномочий составляет 4 года. Народное собрание принимает местные законы, утверждает бюджет автономии и состав Исполкома (по предложению башкана). Срок полномочий депутатов и башкана составляет 4 года.

Срок полномочий действующего состава Народного собрания Гагаузии истёк 12 ноября 2025 года. Однако НСГ не смогло самостоятельно назначить дату выборов из-за блокировок, связанных с противоречиями в законодательстве. В августе парламент Молдавии внес поправки в Избирательный кодекс, а также назначил дату выборов Народного собрания и башкана (главы) автономии.

В автономии нет башкана после того, как в августе 2025 года Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Законом предусмотрены пороги явки - не менее 25% избирателей в первом туре. Во втором туре порог ниже: достаточно, если на участки придёт не менее одной пятой от числа лиц, внесенных в списки избирателей (не менее 20%).

На выборах башкана явка избирателей оценивается в целом по всей автономии.

На выборах в Народное собрание явка и результаты считаются отдельно по каждому из 35 одномандатных округов.

Если явка окажется ниже установленного уровня, выборы могут быть признаны несостоявшимися, после чего назначается повторное голосование. При повторном голосовании (если выборы в первом туре были признаны несостоявшимися из-за низкой явки или недействительными) минимального порога явки нет - выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

Нынешние выборы - последние, которые проводятся по округам. Согласно новому Избирательному кодексу, который был принят парламентом Молдавии 24 августа 2026 года, через четыре года выборы НСГ будут проводиться по пропорциональной системе (по партийным спискам) в едином избирательном округе.

Предварительные результаты голосования станут известны поздно ночью в воскресенье.