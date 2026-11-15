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США планируют вывести из Европы только 5 тыс. военнослужащих

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сокращение американского воинского контингента в Европе окажется менее масштабным, чем планировалось изначально, и затронет лишь 5 тыс. военнослужащих, пишет в субботу Bloomberg, со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых обсуждений.

"Администрация Трампа может сократить контингент до отметки в примерно 80 тыс. военнослужащих в Европе. Ранее европейские лидеры опасались более существенного сокращения", - отмечается в публикации.

Bloomberg подчеркивает, что ранее стороны обсуждали вывод до 25 тыс. военнослужащих, однако сейчас наиболее вероятным сценарием считается именно сокращение примерно на 5 тыс. человек.

По данным агентства, Вашингтон не намерен идти на существенные сокращения контингента, так как силы США в Европе критически важны, в частности, для операций на Ближнем Востоке, в том числе в условиях затяжного конфликта с Ираном. Кроме того, рост оборонных бюджетов других членов НАТО смягчает позицию Вашингтона в вопросе сокращений своей "европейской" группировки.

Источники сообщают, что глава Пентагона Пит Хегсет к 1 декабря представит доклад по предлагаемым изменениям численности контингента президенту США Дональду Трампу.

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