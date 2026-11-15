ВС США обеспечили перевозку более 1,7 млрд баррелей нефти через Ормузский пролив

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы обеспечили проводку через Ормузский пролив танкеров, которые вывезли из Персидского залива более чем 1,7 млрд баррелей нефти за последние несколько месяцев, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Через Ормузский пролив было перевезено свыше 1,7 млрд баррелей сырой нефти - это сделали страны-партнеры в Персидском заливе при поддержке и защите со стороны США", - говорится в сообщении.

По данным командования, всего американские военные обеспечили проводку более четырех тыс. коммерческих судов с начала лета. Для их безопасного прохода от морских мин были также очищены основные маршруты в проливе, отметили американские военные.