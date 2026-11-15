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КСИР утверждает, что еще два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись при движении по несогласованному с Ираном маршруту, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на сообщение ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В КСИР также сообщили, что затем ещё два танкера, которые пытались проследовать по тому же маршруту, отреагировали на предупреждения иранского центра управления движением в проливе и вернулись в акваторию Персидского залива.

Подтверждения этих данных из других источников не поступало.

Хроника 28 февраля – 15 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив
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