КСИР утверждает, что еще два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись при движении по несогласованному с Ираном маршруту, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на сообщение ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В КСИР также сообщили, что затем ещё два танкера, которые пытались проследовать по тому же маршруту, отреагировали на предупреждения иранского центра управления движением в проливе и вернулись в акваторию Персидского залива.

Подтверждения этих данных из других источников не поступало.