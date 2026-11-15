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В США после масштабного сбоя ожидают восстановление авиасообщения к концу дня

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Авиасообщение в США постепенно возвращается к штатному режиму работы, нормализация расписания ожидается к концу воскресенья, сообщает Associated Press, со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"В субботу в Вашингтоне глава FAA Брайан Бедфорд заявил журналистам, что расписание воздушных перевозок в США вернется в норму к концу воскресенья", - информирует агентство.

Он заверил, что в данный момент - "худшее позади".

"Сбой в системе телекоммуникаций возник в ходе работ подрядчика L3Harris Technologies Inc.: при замене старых медных кабелей на оптоволоконные произошла перегрузка системы, что привело к перебоям в связи и разрывам зон радиолокационного покрытия. Ведётся проверка. В числе возможных причин инцидента рассматриваются как некомпетентность подрядчика, так и неисправность оборудования", - сообщал в свою очередь министр транспорта США Шон Даффи.

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Сбой затронул примерно более 10 тыс. ежедневных рейсов в США, что вызвало масштабные задержки с отправлением самолетов. В субботу отменили более 6 тыс. рейсов внутри страны, а также прибывающих и вылетающих из США.

FAA и министерство транспорта отдельно подчёркивают, что во время остановки полётов угрозы безопасности для пассажиров не было: более 3,5 тыс. воздушных судов, находившихся в небе, благополучно приземлились.

По словам Даффи, для модернизации системы требуется дополнительное финансирование - ведомство запрашивает ещё $30 млрд долларов к уже выделенным ранее $12,5 млрд.

США FAA
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