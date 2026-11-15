НАТО пока не планирует проводить саммит в Албании в 2027 году

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Руководство НАТО пока не собирается проводить саммит альянса в Албании в 2027 году, вопреки ранее заявленным планам, передает в воскресенье Associated Press (AP).

"Мы проявляем гибкость в отношении саммитов НАТО. Мы проводим встречи на высшем уровне, когда в этом есть необходимость. Следующий саммит состоится при наличии такой потребности", - заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью АР.

В четверг премьер-министр Албании Эди Рама заявлял, что "единой позиции о сроках проведения саммита пока нет, но точно не в 2027 году". Он добавил, что если саммит запланируют на 2028 год, он пройдет в Тиране.

AP напоминает, что Албанию ранее выбрали местом саммита НАТО, но упоминания об этом исчезли из итоговой декларации саммита Организации в Турции в 2026 году. Вместе с тем, некоторые союзники по НАТО полагают, что Албания тратит недостаточно на оборону. Так, Албания, по оценкам, выделит на военные нужды в этом году 2,15% от годового ВВП. Целевые показатели НАТО предусматривают рост затрат на оборону до 3,5% ВВП и еще 1,5% на инфраструктуру к 2035 году.

Служащие отмечали, что в НАТО должны были принять решение по поводу саммита в Албании до октября 2026 года, чтобы иметь достаточно времени для организации мероприятия.

Вместе с тем, напоминает AP, внутри альянса есть разногласия: страны расходятся по таким важным вопросам, как увеличение оборонных расходов, Украина и ситуация вокруг Ирана. Одновременно с тем, НАТО "в рамках программы реорганизации" сокращает количество встреч с участием высокопоставленных лиц.