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В МИД Ирана сообщили о постоянном контакте с Россией и Китаем

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти не прекращают обмен мнениями с Россией и Китаем по различным вопросам, включая нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье на пресс-конференции представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы находимся в тесном контакте с Россией и Китаем как с нашими стратегическими партнерами", - приводит агентство "Тасним" его слова.

Он отметил, что в Москве и Пекине в полной мере знают о позиции Тегерана в связи с конфликтом в ближневосточном регионе. Багаи продолжил, что РФ и КНР "выступают против одностороннего и воинственного подхода США и прекрасно знают, что нынешние события в регионе являются результатом незаконных и авантюрных действий Вашингтона".

Багаи уточнил, что руководство Ирана, России и Китая контактирует как по телефону, так и через посольства Ирана в РФ и КНР, а также через российское и китайское посольства в Тегеране.

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