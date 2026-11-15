SpaceX до конца ноября запустит на орбиту еще две группы спутников Starshield

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американские ракеты Falcon 9 до конца ноября выведут на орбиту очередные две группы американских военных спутников в интересах Космических сил США, следует из данных компании-разработчика носителей SpaceX.

Запуски миссий USSF-317 и USSF-226 запланированы на 18 и 23 ноября соответственно. Сведения об их полезной нагрузке строго засекречены.

По данным специализированного сайта Space Launch Now, речь идет о группе спутников системы Starshield, развертываемой на базе гражданской глобальной интернет-сети Starlink. Они предназначены для отслеживания целей, оптической и радиоэлектронной разведки, предупреждения о ракетных пусках и защищенной связи.

Запуски будут осуществлены со стартового комплекса на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Всего на ноябрь было запланировано четыре запуска групп таких аппаратов. Две из них в рамках миссии USSF-432 и USSF-627 были выведены на орбиту 7 и 12 ноября.

Количественный состав группировки Starshield американские военные не раскрывают. Американские эксперты оценивают ее в несколько сот спутников.