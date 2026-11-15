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Пять человек арестованы в Эстонии за попытку поджечь оборонное предприятие

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии задержаны восемь человек в связи с попыткой поджога здания оборонной компании Threod Systems в муниципалитете Виимси, сообщила генпрокурор Эстонии Астрид Аси.

"В субботу здание оборонной промышленности Threod в Виимси было атаковано, была предпринята попытка поджечь его. Нападение не было завершено благодаря вмешательству собственной службы безопасности Треода", - сказала она в воскресенье на пресс-конференции.

Аси уточнила, что Служба внутренней безопасности совместно с полицией и пограничным управлением задержали восемь латвийских жителей, пятеро из которых были арестованы.

На пресс-конференции было отмечено, что пострадавших нет, а компания не понесла значительного ущерба в результате попытки поджога.

Глава Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон заявил о причастности России к этому инциденту.

Оборонная компания Threod Systems производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения (ISR).

Эстония Threod Systems
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