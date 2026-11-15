Лидеру Приднестровья запретят на пять лет выезд из Молдавии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому запретят выезжать из Молдавии в течение пяти лет, сообщил журналистам пресс-секретарь молдавского правительства Дмиттрий Чорич, после того как Красносельский с супругой вернулся в Кишинев из Москвы в воскресенье вечером.

"Подтверждаем, что Вадим Красносельский приземлился в Кишиневе. После контрольных процедур он понесет последствия недавнего инцидента в Москву, в том числе запрет на выезд из страны через пункты пропуска на государственной границе Республики Молдова в течение пяти лет", - заявил Чорич.

Журналисты, которые встречали Красносельского в аэропорту Кишинева, отметили, что после прилета он прошел в зал официальных делегаций (зал VIP), после чего был сопровожден сотрудниками Пограничной полиции на второй этаж здания, где обычно проводятся беседы с гражданами, которые вызывают определенные подозрения. Судя по всему, ему объявили о введении запрета на выезд из страны.

Красносельский с супругой выехали из Молдавии еще в конце октября. В Москве 4 ноября Владимир Путин вручил Красносельскому Орден почета. На следующий день Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии объявило, что после возвращения к Красносельскому применят ограничительные меры путем последующего запрета на выезд сроком на пять лет.

После этого юристы отметили, что законодательство Молдавии предусматривает запрет на въезд в страну, но не предусматривает запрета на выезд.

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил на пресс-конференции 5 ноября, что "это не техническое, а политическое решение". Он заверил, что у властей "есть необходимые правовые инструменты для реализации запрета".

Срок полномочий Красносельского на посту президента непризнанной ПМР истекает через месяц - в середине декабря. Он пробыл в этой должности на протяжении десяти лет, и больше не может баллотироваться.