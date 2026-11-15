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В выборах в Гагаузской автономии Молдавии приняли участие 37,6% избирателей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Выборы башкана (главы администрации) Гагаузской автономии Молдавии признаны состоявшимися, в них приняли участие 37,6% избирателей.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии по состоянию на 21:30 местного времени (22:30 мск), в выборах главы Гагаузии приняли участие 48 749 избирателей из чуть более 129 тыс., что составляет 37,6% избирателей. Таким образом, выборы башкана признаны состоявшимися. Для этого, согласно законодательству, достаточно участия в выборах не менее 25% избирателей, включенных в списки для голосования по всей автономии.

Что касается выборов депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ), то они проходили по избирательным округам. Поэтому для подведения итогов и признания выборов состоявшимися необходимо подведение итогов по каждому из 35 избирательных округов. Согласно предварительным данным ЦИК Молдавии, выборы депутатов НСГ состоялись в 34 из 35 округов. По разным округам в выборах приняли участие от 31% до 58,7% избирателей.

Только в селе Баурчи выборы не состоялись, так как в голосовании приняли участие 24,6% избирателей. В этом населенном пункте 29 ноября состоятся повторные выборы при участии тех же кандидатов. На повторных выборах минимальной явки нет.

Также 29 ноября пройдет второй тур выборов в округах, где не был выявлен победитель. В этот же день может состояться и второй тур выборов башкана, если главу Гагаузской автономии не удастся определить после подведения итогов голосования в первом туре. За пост башкана боролись восемь кандидатов - пятеро независимых и трое от политических партий.

Башкан возглавляет систему органов публичного управления и Исполнительный комитет, срок полномочий составляет четыре года. Народное собрание принимает местные законы, утверждает бюджет автономии и состав Исполкома (по предложению башкана). Срок полномочий депутатов и башкана - четыре года.

Срок полномочий действующего состава Народного собрания Гагаузии истек 12 ноября 2025 года. Однако НСГ не смогло самостоятельно назначить дату выборов из-за блокировок, связанных с противоречиями в законодательстве. В августе парламент Молдавии внес поправки в Избирательный кодекс, а также назначил дату выборов НСГ и башкана Гагаузии.

В автономии нет башкана после того, как в августе 2025 года Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Нынешние выборы - последние, которые проводились по округам. Согласно новому Избирательному кодексу, который был принят парламентом Молдавии 24 августа 2026 года, через четыре года выборы НСГ будут проводиться по пропорциональной системе (по партийным спискам) в едином избирательном округе.

Предварительные результаты голосования станут известны поздно ночью в воскресенье.

Молдавия Гагаузия
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