Неудачей закончился запуск американской ракеты Atlas V со спутниками компании Amazon

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Запуск американской ракеты Atlas V, которая должна была вывести на орбиту партию из 40 интернет-спутников для создаваемой орбитальной группировки компании Amazon, окончился неудачей, сообщил разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

"Основываясь на данных, полученных нашим директором по запуску, мы подтверждаем, что ракета-носитель "Вулкан" столкнулась с аномалией через 10 минут полета и не смогла доставить миссию Amazon на орбиту", - говорится в сообщении.

В результате все спутники компании были потеряны.

Запуск ракеты был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках проекта Amazon Leo (прежде Kuiper) на орбиты высотой 590, 610 и 630 км c конца апреля прошлого года выведены уже 14 групп интернет-спутников. Их группировка состоит уже из 396 аппаратов. В 2023 году были запущены два тестовых спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная орбитальная группировка компании Amazon к 2028 году должна будет состоять из 3276 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет-подключения.

Проект Amazon Leo/Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже имеет на орбите около 11,2 тыс. аппаратов, способных предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

По данным компании Amazon, общая сумма проекта превышает $10 млрд. Планируется, что к середине 2027 года половина спутниковой группировки в рамках проекта уже будет находиться на орбите.