Поиск

Неудачей закончился запуск американской ракеты Atlas V со спутниками компании Amazon

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Запуск американской ракеты Atlas V, которая должна была вывести на орбиту партию из 40 интернет-спутников для создаваемой орбитальной группировки компании Amazon, окончился неудачей, сообщил разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

"Основываясь на данных, полученных нашим директором по запуску, мы подтверждаем, что ракета-носитель "Вулкан" столкнулась с аномалией через 10 минут полета и не смогла доставить миссию Amazon на орбиту", - говорится в сообщении.

В результате все спутники компании были потеряны.

Запуск ракеты был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках проекта Amazon Leo (прежде Kuiper) на орбиты высотой 590, 610 и 630 км c конца апреля прошлого года выведены уже 14 групп интернет-спутников. Их группировка состоит уже из 396 аппаратов. В 2023 году были запущены два тестовых спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная орбитальная группировка компании Amazon к 2028 году должна будет состоять из 3276 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет-подключения.

Проект Amazon Leo/Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже имеет на орбите около 11,2 тыс. аппаратов, способных предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

По данным компании Amazon, общая сумма проекта превышает $10 млрд. Планируется, что к середине 2027 года половина спутниковой группировки в рамках проекта уже будет находиться на орбите.

Atlas V Amazon SpaceX Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КНР и США разрабатывают соглашение для предотвращения инцидентов между военными

Эстония собралась закрыть границу с РФ в связи с попыткой поджога оборонного предприятия

Хуситы объявили об освобождении 600 военнопленных

Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб

 Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб

Два самолета столкнулись в аэропорту Майами

Каллас сообщила о планах ЕС в понедельник одобрить новые антироссийские санкции

 Каллас сообщила о планах ЕС в понедельник одобрить новые антироссийские санкции

Танкер подвергся атаке в Персидском заливе

В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров

 В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров

КСИР заявил о новых ударах по американскому радару в Бахрейне

Meta получила в Италии штраф на 805 млн евро за доступ к данным пользователей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12989 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4146 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов