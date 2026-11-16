КСИР заявил, что запустил шесть БПЛА по американскому радару в Бахрейне

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что накануне запустил в общей сложности шесть ударных беспилотников по американской радиолокационной станции на авиабазе Риффа в Бахрейне, передает телеканал Al Jazeera.

КСИР при этом подчеркнул, что это было ответом на "враждебные действия США" против иранских военных объектов.

Это уже вторая попытка Ирана атаковать американский объект в королевстве за последние три дня.

Американские военные заявили, что в пятницу перехватили два иранских беспилотника, которые летели в направлении Бахрейна, но пока не прокомментировали новое заявление КСИР.