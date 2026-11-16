Поиск

КСИР заявил, что запустил шесть БПЛА по американскому радару в Бахрейне

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что накануне запустил в общей сложности шесть ударных беспилотников по американской радиолокационной станции на авиабазе Риффа в Бахрейне, передает телеканал Al Jazeera.

КСИР при этом подчеркнул, что это было ответом на "враждебные действия США" против иранских военных объектов.

Это уже вторая попытка Ирана атаковать американский объект в королевстве за последние три дня.

Американские военные заявили, что в пятницу перехватили два иранских беспилотника, которые летели в направлении Бахрейна, но пока не прокомментировали новое заявление КСИР.

Хроника 28 февраля – 16 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран КСИР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

 Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз

 Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз

КНР и США разрабатывают соглашение для предотвращения инцидентов между военными

Эстония собралась закрыть границу с РФ в связи с попыткой поджога оборонного предприятия

Хуситы объявили об освобождении 600 военнопленных

Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб

 Трамп призвал Конгресс одобрить выделение средств на модернизацию авиадиспетчерских служб

Два самолета столкнулись в аэропорту Майами

Каллас сообщила о планах ЕС в понедельник одобрить новые антироссийские санкции

 Каллас сообщила о планах ЕС в понедельник одобрить новые антироссийские санкции

Танкер подвергся атаке в Персидском заливе

В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров

 В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4148 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12995 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов