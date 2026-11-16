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Большинство европейских фондовых индексов завершили в плюсе торги в пятницу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном выросли в пятницу, исключением стал германский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка повысился на 0,02% - до 664,14 пункта. На этой неделе он вырос на 2,4%.

Британский FTSE 100 прибавил 0,36%, завершив торги на максимуме за три месяца. Французский CAC 40 увеличился на 0,09%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,27%, германский DAX потерял 0,08%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали менее существенное, чем предполагалось ранее, ускорение инфляции во Франции в октябре. Национальное статистическое управление Франции (Insee) понизило оценку роста потребительских цен в стране, гармонизированных со стандартами Европейского союза, до 3,7% в годовом выражении с 3,8%. Несмотря на пересмотр с понижением, инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% в сентябре и обновила максимум с декабря 2023 года.

В Испании, согласно окончательным данным, инфляция в прошлом месяце замедлилась до 4,9% с 5%, как и ожидалось.

Статистическое управление Евросоюза подтвердило оценку роста экономики еврозоны в третьем квартале на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%.

Акции европейских производителей полупроводниковой отрасли подешевели в пятницу на новости об отставке главы Nvidia Corp. Дженсена Хуана на фоне скандалов, связанных с супружескими изменами и связью с женщиной, которая могла сотрудничать с китайской разведкой.

Хуан возглавлял Nvidia, крупнейшего игрока на рынке продвинутых микрочипов для ИИ-вычислений, с 1993 года. Трейдеры опасаются, что его уход может поставить под сомнение дальнейшие перспективы отрасли, которая во многом обеспечивает рост мировой экономики в последние годы.

Котировки бумаг Infineon упали на 4,3%, Aixtron - на 4,7%, ASM International - на 4,1%, рыночная стоимость STMicroelectronics опустилась на 1%, ASML - на 2,8%.

Лидером роста в сводном европейском индексе стали акции Wise Group, подорожавшие на 7,7%. Финтех-компания, специализирующаяся на электронных платежах, увеличила выручку в первом финполугодии на 23%.

Уверенный подъем также показали бумаги британской Centrica Plc (+3,8%) и страховщика Aviva (+3,4%). Aviva выразила уверенность в своих прогнозах на оставшуюся часть года после роста страховых премий в третьем квартале и продолжающегося чистого притока средств в подразделение по управлению частным капиталом.

Капитализация Merck KGaA увеличилась на 1%. Германская химкомпания в третий раз за год улучшила годовые прогнозы выручки и EBITDA.

В числе лидеров падения среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции Compagnie Financiere Richemont SA (-3,8%). Швейцарский производитель ювелирных изделий в первом полугодии 2026 финансового года увеличил выручку на 16%, до 12,3 млрд евро, но продажи ключевого бизнес-сегмента Jewellery Maisons оказались хуже прогнозов рынка.

Котировки бумаг других производителей товаров класса "люкс" также снизились, в том числе Kering - на 2,4%, Hermes - на 0,8%, LVMH - на 0,3%.

Рыночная стоимость Hugo Boss опустилась на 0,5%. Главный исполнительный директор германского производителя одежды и аксессуаров Даниэль Гридер покинет свой пост в конце года, уступив его представителю британской компании Frasers Group.

Капитализация Assicurazioni Generali SpA снизилась на 1,1%. Итальянская страховая компания за девять месяцев 2026 года увеличила чистую прибыль на 12%, сильнее ожиданий экспертов, при этом ее операционная прибыль и валовой объем премий оказались слабее прогнозов.

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