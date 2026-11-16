Грузия осталась без приглашения на форум ЕС по расширению

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Грузия не будет участвовать в понедельник, 16 ноября, в форуме по расширению Евросоюза и конференции министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, так как не получила приглашения на соответствующем уровне, сообщает МИД республики.

Вместе с тем в сообщении сказано, что "Грузия по-прежнему привержена конструктивному сотрудничеству с Европейским союзом".

Отношения между Грузией и ЕС обострились после начала военного конфликта на Украине, когда грузинские власти отказались выполнять требование Брюсселя об объявлении односторонних санкций против России.

Грузия получила статус страны кандидата по вступлению в ЕС в декабре 2023 года.