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Лидеры КНР, США и России на встрече в Шэньчжэне обсудят стратстабильность

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в Шэньчжэне на этой неделе обсудят, среди прочего, тему обеспечения стратегической стабильности, заявили в китайском МИД. Об этом сообщает EFE.

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге сообщила, что на встрече лидеры обменяются мнениями о "поддержании мира во всем мире", стратстабильности и путях урегулирования разногласий. Она добавила, что эти переговоры "имеют историческое значение".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 ноября заявил, что договоренность о встрече трех лидеров 19 ноября достигнута.

Владимир Путин Дональд Трамп МИД США Си Цзиньпин Китай
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