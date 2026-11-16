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Французские военные с лета ремонтируют вооружение и обучают солдат на Украине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Французские военные как минимум с этого лета втайне проводят миссию Volia на Украине, сообщает RFI со ссылкой на источники.

По их данным, миссия состоит в том, что французские военные следят за исправностью французского вооружения, поставленного Украине, и ведут подготовку украинских военных. Участия в боевых действия французские военные не принимают. RFI не уточняет, сколько именно военных из Франции выполняют задачи на Украине.

По информации RFI, в рамках этой инициативы Франция направляет на Украину "немногочисленные группы" военных в краткосрочные командировки. В соответствии со статьей 35 Конституции Франции, правительство обязано уведомить парламент о миссии за границей с участием вооруженных сил не позже, чем через три дня с начала миссии.

Радиостанция отмечает, что правительство не проинформировало парламент о миссии Volia. Чтобы не афишировать существование этой миссии, власти заверяли, что участвующие в ней военные направляются в Польшу в рамках официальной программы военной помощи Украине Gerfaut.

Франция Украина Польша Volia
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