Поиск

Французские силовики ожидают во вторник до 80 тыс. протестующих в столице

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Парижская полиция оценивает возможное число протестующих на ожидающейся 17 ноября общенациональной забастовке в пределах от 40 до 80 тысяч человек, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласованный с префектурой полиции Парижа маршрут манифестации пройдет от площади Нации и завершится на площади Италии. В префектуре сообщили телеканалу, что для обеспечения безопасности по всему парижскому региону будут развернуты усиленные силы правопорядка.

Уже несколько дней профсоюзы призывают работников как частного, так и государственного секторов, а также общественные организации принять участие в акциях протеста по всей Франции против "дороговизны жизни".

"В ходе спокойных переговоров ничего не достичь! Только забастовка позволит нам добиться повышения зарплат и выделения средств для наших государственных служб", - заявили представители одной из крупнейших профсоюзных организаций страны - левой Всеобщей конфедерации труда (CGТ) - в социальной сети X.

"17 ноября давайте сделаем забастовку всеобщей, как в государственном, так и в частном секторе, чтобы закрепить успех и добиться реальных улучшений!" - подчеркнули в CGT.

BFMTV отмечает, что по итогам состоявшейся в минувшую пятницу встречи с профсоюзами работников государственного сектора премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о начале рассчитанного на один месяц "оперативного обсуждения" по пяти ключевым направлениям. Одно из них будет посвящено "срочным мерам по повышению низких заработных плат".

Париж Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп считает, что Россия действует на Украине не в полную силу

 Трамп считает, что Россия действует на Украине не в полную силу

В Иордании и Ираке заблокировали Telegram

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа назначена на 19 ноября в госрезиденции лидера КНР

ЕС выделил Украине 1,71 млрд евро на закупку вооружений

Еврокомиссия одобрила слияние UniCredit и Commerzbank

На границе с Эстонией останется открытым только грузовой железнодорожный погранпункт в Нарве

ЕС ввел санкции против компаний, связанных с перевозкой и торговлей нефтью РФ

Александр Чачава и Татьяна Ким включены в санкционный список ЕС

 Александр Чачава и Татьяна Ким включены в санкционный список ЕС

ЕС согласовал санкции против Татьяны Ким и нефтетерминала в Петербурге
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13013 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4149 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 341 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов