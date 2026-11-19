Президент США не отказывается от возможности встретиться с лидером КНДР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.

"В какой-то момент мы проведем встречу", - приводит в соцсети X журналист NBC News Гейб Гутьеррес слова Трампа из интервью телеканалу.

Американский президент пояснил, что у него было запланировано слишком много встреч, поэтому переговоры с Ким Чен Ыном не смогли бы состояться.

Ранее Трамп предполагал, что встретится с лидером КНДР на саммите АТЭС, который проходил 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.