Глава израильской разведки призвал США возобновить войну против Ирана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава израильской внешней разведки "Моссад" Роман Гофман в ходе визита в США на минувшей неделе призвал американских представителей возобновить удары по Ирану, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, глава израильской внешней разведки обосновывал и настаивал на необходимости скорейшего начала военных операций против Ирана в то время, как президент США Дональд Трамп взвешивает свои варианты действий против Тегерана.

Глава "Моссада", который является близким соратником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в минувшую пятницу встретился в Вашингтоне с представителями администрации Трампа, в том числе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и представил им среди прочего данные израильской разведки о ядерной программе Ирана, сообщили источники. Они указали, что в ходе встреч Гофман ратовал за новую многодневную кампанию авиаударов по Ирану.