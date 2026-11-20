Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз стальных заготовок

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан продлил запрет сроком на шесть месяцев на вывоз стальных заготовок всеми видами транспорта, сказано в приказе министра промышленности и строительства республики.

Ограничение распространяется на железо и нелегированную сталь в слитках и других первичных формах, полуфабрикаты из них, а также коррозионностойкую и другие виды легированной стали в первичных формах и полуфабрикатах.

Запрет экспорта стальных заготовок из Казахстана действует с декабря 2024 года. Мера направлена на обеспечение сырьем отечественных прокатных мощностей, нивелирование дефицита на внутреннем рынке и стимуляцию глубокой переработки металлов внутри страны вместо экспорта полуфабрикатов с низкой добавленной стоимостью.