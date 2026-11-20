CBS сообщил, что США и Израиль обсуждают возобновление ударов по Ирану

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - США и Израиль прорабатывают планы в скором времени нанести новые удары по Ирану, сообщает CBS со ссылкой на источники.

По их данным, израильские власти обеспокоены тем, как быстро Иран восстанавливает свой ракетный потенциал и сколь поспешно переводит свои военные и ядерные объекты в подземные комплексы. Израиль поддерживает самый высокий уровень готовности на тот случай, если Иран атакует первым.

По словам собеседников телеканала, Израиль хотел бы начать новую операцию вместе с США, однако неясно, отдаст ли президент Дональд Трамп приказ на новые удары, и какую форму они могли бы принять.

На прошлой неделе США посещал директор израильской службы внешней разведки "Моссад" Роман Гофман и встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. 18 ноября глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер провел встречу в Минобороны Израиля с начальником генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром и с Гофманом.

Как отмечает CBS, после октябрьских выборов в израильский парламент Нетаньяху может вскоре лишиться поста премьера. Некоторые из его политических противников полагают, что Нетаньяху желает возобновить военную операцию, чтобы избежать потери власти. В свою очередь премьер проводил брифинги по безопасности в том числе и для его оппонентов; наблюдатели полагают, что это может быть обусловлено неизбежностью возобновления боевых действий.

В офисе Нетаньяху комментировать информацию не стали. В Белом доме также отказались давать CBS комментарии.