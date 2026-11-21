Трамп хочет заключить с Ираном бессрочное соглашение

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к такому соглашению с Ираном по ядерной проблеме, которое останется актуальным и при будущих президентах США.

"Я хочу добиться бессрочного соглашения. Это необходимо на случай, если у нас будет некомпетентный президент через четыре года, 15 или 20 лет. Я не допущу, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие", - заявил Трамп в интервью Fox News в субботу.

Он заверил, что смена режима в Иране его сейчас не интересует.

20 ноября Трамп заявлял, что США не согласны на сделку по урегулированию конфликта между Ираном и США, которую предлагает Тегеран.

"Мы хотим заключить сделку, но я ее должен принять. Это должна быть реальная сделка, но не фейк", - сказал он.

12 ноября американский лидер сказал, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.