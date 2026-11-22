Российские приборы в рамках миссии BepiColombo позволят исследовать южный полюс Меркурия

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Европейский космический аппарат BepiColombo вышел на орбиту Меркурия, в рамках миссии будет исследован южный полярный район планеты, сообщили в "Роскосмосе".

"Впереди - разделение двух космических аппаратов и начало масштабных научных исследований, в которых примет участие российская аппаратура, созданная по заказу Госкорпорации "Роскосмос" и при участии отечественных специалистов", - сообщили в "Роскосмосе".

По информации госкорпорации, российскому спектрометру предстоит исследовать южный полярный район Меркурия, который прежде не был обследован подробно.

"Мы построим первую карту нейтронного потока. Изучая эволюцию Меркурия и других планет земной группы, мы лучше поймем прошлое и будущее нашей планеты", - сказал руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов, чьи слова приведены в сообщении.

"Во время последних сближений с Меркурием МГНС успешно зарегистрировал гамма- и нейтронное излучение от поверхности планеты, подтвердив готовность аппаратуры к дальнейшим исследованиям с орбиты", - сообщил заместитель генерального директора "Роскосмоса" Иван Данилов, слова которого цитирует пресс-служба.

По данным "Роскосмоса", разделение европейского аппарата MPO и японского Mio запланировано на 9-10 декабря 2026 года, после чего аппараты продолжат переход на собственные рабочие орбиты.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что космический аппарат BepiColombo, завершив многолетний межпланетный перелет, вышел на орбиту планеты Меркурий.

25 июня в "Роскосмосе" сообщали, что европейский аппарат BepiColombo начал этап прибытия к Меркурию.

По официальной информации, на борту зонда находятся: разработанный в ИКИ РАН нейтронный спектрометр МГНС для обнаружения воды на полюсах, панорамный энерго-масс-спектрометр PICAM в составе плазменного SERENA (совместная разработка Австрии, Франции и России) для изучения химического состава грунта, ультрафиолетовый спектрометр PHEBUS и разработанная в кооперации с Японией камера MSASI для определения причин появления натрия в экзосфере Меркурия.