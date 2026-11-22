Ракета SpaceX отправила на орбиту спутники оптико-электронной разведки США

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с группой мини-спутников Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 04:23 по Тихоокеанскому времени США (в 15:23 по Москве).

В рамках миссии NROL-136 на орбиту отправлена 15-я по счету с 2023 года группа мини-спутников оптико-электронной разведки.

Детальные сведения о предназначении и количестве аппаратов в полезной нагрузке носителя строго засекречены.

Представители NRO отмечают, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, пояснили в ведомстве.

"Благодаря сотням небольших спутников на орбите данные будут передаваться за минуты или даже секунды", - подчеркивают в NRO.

В 2026 году планируется провести в общей сложности полдюжины запусков таких аппаратов. Они будут продолжаться вплоть до 2029 года, сообщило NRO.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд., заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку на базе Ванденберг.