В Иране сообщили, что поддерживали контакты с РФ и КНР до и после саммита АТЭС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Тегеран поддерживал связь с Москвой и Пекином как накануне, так и по итогам саммита АТЭС, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы контактировали с этими двумя странами и до, и после саммита, а также вели обсуждения через наши посольства", - приводит агентство ИРНА слова Багаи.

Он также назвал Китай и Россию дружественными Ирану государствами и заявил, что Тегеран "поддерживает хорошие отношения с обеими странами".

Багаи добавил, что Тегеран консультируется с Москвой и Пекином "по различным вопросам". Вместе с тем, представитель МИД отметил, что Иран оставляет за собой право принимать любые решения для обеспечения национальных интересов, в том числе в вопросах ядерной энергетики.

Саммит АТЭС проходил 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. "На полях" саммита состоялась встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

По итогам встречи стороны опубликовали декларацию, в которой заявили, в том числе, о намерении вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению ядерного распространения.