Рютте заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что страны-участницы НАТО еще не достигли консенсуса по вопросу о вступлении Украины в альянс.

"Не все союзники по НАТО сейчас согласны с тем, чтобы Украина стала членом альянса", - сказал Рютте на пресс-конференции на парламентской ассамблее НАТО в Берлине.

При этом генсек отметил, что НАТО оставляет за собой право принимать решение о вступлении какой-либо страны в альянс.

Рютте добавил, решение по этому вопросу также может зависеть от переговоров с Россией по урегулированию украинского кризиса.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что вопрос о вступлении Украины как в НАТО, так и в Евросоюз потребует решения, обеспечивающего безопасность России. "Разницы большой между НАТО и ЕС мы не видим, соответственно, все это в равной степени для нас представляется требующим решения на основе, которая обеспечивала бы нашу безопасность", - ответил Рябков на вопрос "Интерфакса" о том, насколько приемлемо было бы для России вступление Украины в ЕС.