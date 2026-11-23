Верховный суд Испании амнистировал бывшего главу Каталонии Пучдемона

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Испании в понедельник амнистировал бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона по делу об объявлении референдума о независимости этого автономного сообщества от Испании, сообщает Испанское телевидение.

ТВ отмечает, что уголовное дело закрыто спустя девять лет.

Аналогичная мера применена и к двум соратникам Пучдемона - бывшим министрам здравоохранения и культуры в региональном правительстве Каталонии Антонио Комину и Луису Пучу.

Вердикт Верховного суда позволит Пучдемону более не скрываться от испанского правосудия и вернуться на родину безо всяких опасений. Кроме того, он снова сможет баллотироваться на выборах.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии тогда было начато уголовное преследование.