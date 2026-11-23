Трамп похвалил Nvidia за возвращение Хуанга на должность CEO

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение руководства чипмейкера Nvidia Corp. восстановить Дженсена Хуанга в должности главного исполнительного директора компании, а также заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности бизнесмена к противоправной деятельности.

"Совет директоров Nvidia принял правильное решение вернуть Дженсена Хуанга на пост CEO, - написал Трамп в соцсети Truth Social. - Стране необходимо руководство Дженсена в Nvidia, чтобы обеспечить успех и процветание не только компании, но и американской экономики".

"Правительство Соединенных Штатов не имеет оснований полагать, что возвращение Дженсена в Nvidia представляет какую-либо угрозу национальной безопасности. Генеральный прокурор Соединенных Штатов подтвердил, что правительство США не располагает доказательствами того, что он совершил какие-либо противоправные действия", - добавил президент.

Трамп также назвал Хуанга "великим патриотом и национальным сокровищем".

Как стало известно в понедельник, совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности главного исполнительного директора. Ранее он ушел с постов CEO и президента компании, сооснователем которой является, вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Предприниматель также вернется на пост президента чипмейкера и в его совет директоров. Изменения вступают в силу немедленно.

"Совет директоров считает, что Дженсен - именно тот, кто должен руководить Nvidia, и его восстановление в должности наилучшим образом отвечает интересам наших акционеров, сотрудников и клиентов", - заявил председатель совета директоров Харви Джонс.

Ранее Джонс говорил, что возвращать Хуанга не планируется.

Решение о восстановлении Хуанга в должности принято единогласно по итогам серии встреч и обсуждений. Кроме того, совет директоров получил информацию от высоких правительственных кругов Соединенных Штатов, и на основании этой информации был сделан вывод, что "возращение мистера Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности".

В то же время внутренняя проверка, начатая комитетом из независимых директоров Nvidia, будет продолжено. Целью проверки является рассмотрение сообщений о том, что Хуанг стал мишенью для иностранных разведок.

Акции Nvidia в начале торгов в понедельник подскочили на 28%.