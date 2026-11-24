ВМС Ирана заявили о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В восточной части Ормузского пролива два нефтяных танкера загорелись после подрывов на минах, сообщила телерадиовещательная компания Ирана со ссылкой на иранские ВМС.

"Два нефтяных танкера отключили навигационные системы и вошли в запрещенную для судоходства зону в восточной части Ормузского пролива. Вследствие подрывов суда потеряли ход, на них вспыхнули пожары", - заявили военные.

Они повторили, что пролив останется закрытым для судоходства до тех пор, пока не будут выполнены цели и требования Ирана, а владельцы нефтяных танкеров обязаны согласовывать проход через акваторию с иранскими вооруженными силами.

Корпус стражей Исламской революции Ирана неоднократно предупреждал об опасности использования маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.