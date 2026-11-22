КСИР сообщил об уничтожении американского БПЛА вблизи Ормузского пролива

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его система ПВО сбила к востоку от Ормузского пролива еще один американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator, передают государственные СМИ в воскресенье.

КСИР утверждает, что это уже 20-й по счету сбитый американский беспилотник такого типа и четвертый за последние 24 часа.

"Молодые специалисты и эксперты КСИР по противовоздушной обороне находятся в полной боевой готовности и используют передовые системы наблюдения и разведки для постоянного отслеживания перемещений противника в регионе", - отмечается в заявлении.

Указывается также, что воздушное пространство Ирана остается "красной линией", и любое нарушение будет встречено "жестким, решительным и мощным ответом".