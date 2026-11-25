Член правления "Казатомпрома" задержан по подозрению в коррупции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Служба по противодействию коррупции Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ) задержала члена правления нацкомпании "Казатомпром" Куаныша Омарбекова, сообщила пресс-служба КНБ в среду.

"23 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ задержаны и водворены в изолятор временного содержания член правления АО "НАК "Казатомпром" К. Омарбеков и другие лица", - говорится в сообщении КНБ.

"Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса Казахстана (дача взятки в особо крупном размере или преступной группой).

Ранее в нацкомпании "Казатомпром" проинформировали, что 24 ноября совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий следующих членов правления компании: главного коммерческого директора Владислава Байгужина и главного операционного директора Куаныша Омарбекова.

Куаныш Омарбеков занимал указанный пост в "Казатомпроме" с 2023 года.

Как сообщалось ранее, председатели правления "Самрук-Казыны" Нурлан Жакупов и нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Елжас Отыншиев, а также другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления, были задержаны 11 ноября Службой по противодействию коррупции. Позже суд санкционировал их арест. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, который также является главой совета директоров "Самрук-Казыны", анонсировал скорое назначение нового руководителя госфонда.

Фонд "Самрук-Казына" управляет стратегическими активами Казахстана, в том числе в нефтегазовой, транспортно-логистической и энергетической отраслях.

АО "НАК "Казатомпром" занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции. 100% продукции компании экспортируется. Компания подконтрольна государству (в том числе у госфонда "Самрук-Казына" 62,99% акций, у Минфина Казахстана - 12,01%), free float составляет 25%.

"Казатомпром" в январе-сентябре 2026 года увеличил производство урана на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 20 тыс. 508 тонн. Продажи увеличились на 10%, до 14 тыс. тонн.