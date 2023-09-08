США проверят чипы, установленные в новых смартфонах Huawei

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правительство США начало официальное расследование в отношении продвинутого китайского чипа, установленного в новом смартфоне Huawei Technologies Co., сообщило агентство Bloomberg.

Министерство торговли, которое за последние два года ввело ряд ограничений против Huawei и китайской полупроводниковой отрасли, заявило, что работает над получением дополнительной информации о "предполагаемом" 7-нанометровом процессоре, обнаруженном в смартфоне Mate 60 Pro. Чип был изготовлен китайской Semiconductor Manufacturing International Corp., которая, как и Huawei, занесена в черный список США, и ей ограничен доступ к американским технологиям.

Обнаружение в мобильном телефоне технологии, которую США стремились не допустить в руки Пекина, положило начало дебатам в Вашингтоне об эффективности санкций, введенных ранее против полупроводниковой отрасли КНР, отмечает агентство.

"Мы работаем над получением дополнительной информации о характере и составе предполагаемого 7-нанометрового процессора, - заявил представитель министерства торговли. - Давайте внесем ясность: экспортный контроль - это всего лишь один инструмент в арсенале правительства США для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от КНР. Ограничения, действующие с 2019 года, подкосили компанию Huawei и заставили ее создать себя заново - ценой значительных затрат для правительства КНР".

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что воздержится от комментариев до получения дополнительной информации.