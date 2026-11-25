Хуситы заявили об атаках на финансовый центр в Эр-Рияде и НПЗ "Рас-Таннура"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Хуситы заявили, что нанесли удары по деловому кварталу в столице Саудовской Аравии, а также по нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Таннура" в восточной части королевства, сообщает подконтрольное хуситам агентство "Саба".

"Одна из операций была направлена против финансового района имени короля Абдаллы в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, прошла в три этапа", - заявил представитель движения Яхья Сари и добавил, что этот удар привел к значительному ущербу для неприятеля.

Также Сари заявил об успехе удара по предприятию "Рас-Таннура" в Восточной провинции королевства, который привел к пожарам. По его словам, хуситы продолжат атаковать территорию Саудовской Аравии и будет действовать по принципу "блокада за блокаду" и "эскалация за эскалацию".

Власти Саудовской Аравии 24 ноября сообщили, что 11 человек были ранены в результате удара хуситов по высотному зданию в деловом квартале Эр-Рияда.