Саудовская ПВО перехватила семь беспилотников в Рас-Таннуре

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь беспилотников в Восточной провинции королевства, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя саудовских вооруженных сил Турки аль-Малики.

По его словам, в Рас-Таннуре (Восточная провинция) перехвачены и уничтожены четыре беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в этот день аль-Малики сообщал об уничтожении еще трех беспилотников в Восточной провинции.