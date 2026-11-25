Главы МИД РФ и Белоруссии встретились в Гомеле

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым и председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко в среду во Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, передает корреспондент "Интерфакса"

Трехсторонняя встреча проходит в среду в Гомеле, куда российский министр прибыл накануне для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

Затем, перед совместным заседанием коллегий МИД двух стран, Лавров и Рыженков провели встречу в формате "один на один".

"Очень приятно находиться в этом городе, который символизирует единую историю наших народов и память, которую так бережно здесь хранят. И символично, что мы здесь будем обсуждать дальнейшее углубление нашего внешнеполитического партнерства, координацию совместных действий, одобрим проект новой программы (согласованных действий в области внешней политики - ИФ) для последующего утверждения главами государств в рамках Высшего Госсовета Союзного государства", - отметил российский министр.

Совместные заседания коллегий МИД двух стран проводятся с 2000 года на ежегодной основе поочередно в России и Белоруссии. Последняя такая встреча состоялась 24-25 ноября 2025 года в Москве.