Премьер Латвии назвал поспешным решение Эстонии о закрытии границы с РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Решение Эстонии, закрывшей границу с Россией, не посоветовавшись с другими странами Балтии, было поспешным, считает премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

"Соседняя страна поспешила принять решение закрыть границу в предвыборный период. Такой вопрос должен обсуждаться скоординированно всеми балтийскими государствами, поскольку перенаправление трафика и торговых потоков может повлиять как на Латвию, так и на Литву", - приводит в среду его слова эстонский телерадиовещатель ERR со ссылкой на латвийское TV3 "900 секунд".

Кулбергс отметил, что в Латвии правительство и ответственные органы рассматривают несколько возможных сценариев закрытия российской границы. Окончательное решение о дальнейших шагах планируется принять в четверг.

Он подчеркнул, что вопрос необходимо тщательно рассмотреть, включая оценку того, как закрытие границы повлияет на грузопотоки и транспорт, поскольку некоторые товары уже находятся в пути.

Кулбергс сообщил, что правительством Латвии пока не принято решение о приостановке российского транзита зерна. "Этот вопрос будет обсуждаться в более широком контексте в ближайшие недели, включая сотрудничество с Украиной", - сказал премьер-министр.

По его словам, латвийская сторона работает с Украиной и над тем, как помочь экспорту ее зерна, пообещав в ближайшее время "большие новости" после оценки всех обстоятельств.

Правительство Эстонии 20 ноября решило закрыть контрольно-пропускные пункты между Эстонией и Россией для автотранспорта и пешеходов начиная с 1 декабря.

В МИД РФ 23 ноября заявили, что закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе с Россией нанесет удар по эстонской экономике и обернется бумерангом для самого Таллина и для его союзников по ЕС и НАТО.

"23 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги, которому заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря сего года", - говорилось в сообщении МИД РФ.