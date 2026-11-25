Фельдмаршал Хафтар в Анкаре проводит встречи с турецким руководством

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар впервые прибыл в Анкару, где встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, главой Минобороны Яшаром Гюлером и другими высокопоставленными чиновниками, сообщает Daily Sabah.

Хафтар также провел встречи с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром, начальником Генштаба ВС Турции Сельчуком Байрактароглу и главой турецкой Нацразведки Ибрагимом Калыном. Фельдмаршала сопровождают его сыновья - заместитель командующего ЛНА генерал Саддам Хафтар, начальник штаба ЛНА Халид Хафтар и руководитель Ливийского фонда развития и восстановления Белкасим Хафтар.

В последние годы Турция стала одной из стран, поддерживающих каналы связи с обеими сторонами ливийского конфликта.

В Ливии после свержения ее лидера Муаммара Каддафи в 2011 году параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН Правительство национального согласия Ливии во главе с премьером Абделем Хамидом Дбейбой в Триполи и временный кабинет на востоке страны, который поддерживает ЛНА.