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Ливийский фельдмаршал Хафтар обсудил ситуацию в стране и в регионе с президентом Египта

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Ливийской национальной армией, фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий восток Ливии, обсудил в Каире с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси проблемы, существующие между двумя странами, и ситуацию, складывающуюся в Северной Африке, передает EFE.

Ас-Сиси на встрече подтвердил "твердую позицию Египта по Ливии, основанную на необходимости сохранения единства страны, работе над объединением институтов и проведении парламентских и президентских выборов", а также подтвердил приверженность обеспечению безопасности в этой разделенной североафриканской стране.

Хафтар в свою очередь выразил заинтересованность в продолжении контактов с Египтом для решения ряда проблем.

Каир и силы Хафтара поддерживают противоборствующие структуры в конфликте в Судане, отмечает EFE. Кроме того, этот визит проходит в то время, когда Турция начала сближение с силами Хафтара после многих лет, когда Анкара выступала основным гарантом международно признанного Правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи.

С момента последних парламентских выборов в 2014 году Ливия погружена в глубокий кризис, характеризующийся институциональным расколом, при этом ПНС контролирует запад, а силы Хафтара - восток страны.

Ливия Турция Халифа Хафтар Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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