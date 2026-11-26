FT узнала о приостановке поставок чипов Nvidia в четыре страны Юго-Восточной Азии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. поручила партнерам прекратить отгрузку серверов с её чипами в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию, пишет Financial Times со ссылкой на трех осведомленных источников.

По словам собеседников газеты, партнеры, включая Dell Technologies и Super Micro Computer Inc., которые производят серверы с чипами Nvidia, в свою очередь уведомили покупателей в указанных странах, что Nvidia не разрешает отгрузку их заказов.

Пока неясно, является ли приостановка поставок временной.

Ранее министерство торговли США ввело новые правила, устранив тем самым механизм, позволявший некоторым китайским разработчикам чипов получать доступ к производственным услугам без получения отдельных экспортных лицензий. Эта мера стала частью усилий Вашингтона по ограничению контрабанды продвинутых полупроводников в Китай.

Как пишет FT, власти США подозревают китайские компании в использовании партнеров из стран Юго-Восточной Азии для получения доступа к вычислительным мощностям, на которых они обучают свои ИИ-модели.

В Сингапуре зарегистрирована компания Megaspeed, в которой работала Элис Хуанг. Китайская предпринимательница, которую подозревают в сотрудничестве с разведкой КНР, состояла в отношениях с CEO Nvidia Дженсеном Хуангом.