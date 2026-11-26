Специалисты нашли место неисправности питающей Запорожскую АЭС ЛЭП

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты нашли место неисправности линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"ВЛ "Ферросплавная-1" остается отключенной. Специалисты определили место неисправности. Сроков подключения линии пока назвать не можем", - сказала Яшина.

В среду линия "Ферросплавная-1" была отключена, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Собственные нужды станции обеспечиваются за счет дизельных генераторов. В МАГАТЭ заявили, что станция потеряла внешнее питание в 28-й раз.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны не подано, о причинах не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").