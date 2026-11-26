В Погранслужбе Литвы не видят необходимости закрытия границы с Россией

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Донатас Шкарнулис заявил, что необходимость закрывать пограничные пункты с Россией пока отсутствует.

"На данный момент, я думаю, еще нет ситуации, когда следовало бы предпринимать такие действия", - сказал Шкарнулис в эфире телеканала LRT.

По словам главы литовской погранслужбы, "в последние годы были вложены значительные средства в укрепление безопасности границы с Беларусью, но граница с Россией также требует не меньшего внимания". "Российская Федерация, несмотря на технологическую защиту в виде систем пограничного контроля, также требует не меньшего внимания", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о закрытии с 1 декабря всех сухопутных автомобильно-пешеходных пограничных переходов на границе с РФ, обосновав это якобы попытками спецслужб России устроить акции саботажа на территории республики. Власти также заявили о готовности закрыть и железнодорожное грузовое сообщение.

В МИД РФ заявили, что закрытие Эстонией пунктов пропуска провокационно и чрезвычайно опасно, граничит с развязыванием открытой войны с Москвой.