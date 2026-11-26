Ирак заявил, что не ведет переброску войск к Иракскому Курдистану

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные власти Ирака, несмотря на разногласия с правительством Иракского Курдистана, не отправляют армейские подразделения в сторону этого автономного региона, заявил в четверг представитель иракского правительства Хайдер аль-Абуди.

"Премьер Ирака Али аз-Зейди указывал на необходимость защитить народ Курдистана, а не угрожать ему. Никаких перемещений подразделений военных к Курдистану нет", - приводит издание The National слова аль-Абуди.

Он отметил, что премьер будет защищать права иракских курдов, но продолжит борьбу с контрабандой нефти из страны.

Во вторник премьер Ирака Али аз-Зейди распорядился, чтобы силы федерального правительства взяли под контроль все пограничные переходы в Иракском Курдистане, а также все нефтяные месторождения, управляемые курдскими структурами, в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин; при этом Дияла и Киркук входят в Иракский Курдистан. Властям Иракского Курдистана запретили выдавать разрешение на экспорт нефти без позволения министерства нефти Ирака.

Ранее поступала информация о контрабандном вывозе нефти с севера Ирака в Турцию и Иран.

Новые шаги Багдада вызвали негативную реакцию правительства Иракского Курдистана, назвавшего их антиконституционными; в Эрбиле также заявили о продолжении сотрудничества с федеральными властями в борьбе с коррупцией. В четверг в Эрбиле и в других местах Иракского Курдистана, в населенных курдами районах Сирии и Ирана планируются акции протеста.

Ранее Федеральный верховный суд Ирака постановил, что центральные власти имеют все полномочия в вопросах безопасности границ и работы пограничных переходов, управления нефтяными месторождениями, в том числе в Иракском Курдистане. Также суд подтвердил, что Багдад может перебрасывать войска для защиты внешних границ Ирака, в том числе проходящих в Иракском Курдистане.