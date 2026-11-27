Минобороны Ирака заявил о перехвате двух судов с контрабандным грузом нефти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Иракские военные перехватили два судна, на которых из страны пытались незаконно вывозить нефть, сообщил телеканал "Рудау" со ссылкой на Минобороны Ирака.

"Операция привела к перехвату и взятию под стражу двух судов, шедших через территориальные воды, вместе с экипажами в составе восьми иракцев и иностранных граждан ", - заявило министерство, не назвав гражданство иностранных моряков.

"Рудау" напоминает, что власти Ирака в настоящее время усиливают борьбу с контрабандой нефти из страны.

Как сообщает The National, иракские власти остановили работу двух погранпереходов, которыми ранее управляло правительство автономного Иракского Курдистана. По данным издания, речь идет о КПП "Аль-Валид" на границе с Сирией и "Башта" на границе с Ираном. Газета напоминает, что Багдад пытается усилить контроль над границами в Иракском Курдистане и добычей нефти на севере страны. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди отмечал необходимость мер, чтобы воспрепятствовать незаконному вывозу нефти за границу.

Али аз-Зейди 24 ноября распорядился, чтобы силы федерального правительства взяли под контроль все пограничные переходы в Иракском Курдистане, а также все нефтяные месторождения, управляемые курдскими структурами, в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин; при этом Дияла и Киркук входят в Иракский Курдистан. Властям Иракского Курдистана запретили выдавать разрешение на экспорт нефти без позволения министерства нефти Ирака.

Правительство Иракского Курдистана назвало эти действия антиконституционными и нарушающими федеративные принципы государства. В Эрбиле в четверг прошли акции протеста с участием тысяч демонстрантов.

В Багдаде 25 ноября прошло совещание с целью решить нынешние разногласия. Стороны достигли соглашения провести 1 декабря национальный диалог с целью решить проблему с ростом напряженности между центральным правительством и властями Иракского Курдистана.