МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной организацию режима тишины в районе ЗАЭС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ ведет переговоры с Москвой и Киевом для установления режима прекращения огня в районе Запорожской АЭС на время ремонта линии "Ферросплавная-1", питающей станцию, собщило агентство.

"МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по договоренностям о девятом локализованном перемирии на ЗАЭС после очередного инцидента с отключением электроэнергии", - говорится в заявлении.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь заявил о крайне нестабильном подключении станции к электросети в связи с ее положением и призвал стороны проявить сдержанность близ ЗАЭС.

"Я призываю обе стороны конструктивно работать с МАГАТЭ для прекращения военных действий в отношении электрической инфраструктуры, а также способствовать ремонту линии "Ферросплавная-1" и возвращению подключения к внешней электросети", - заявил он.

Линия "Ферросплавная-1" была отключена 25 ноября, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Собственные нужды станции обеспечиваются за счет дизельных генераторов. В МАГАТЭ заявили, что станция потеряла внешнее питание в 28-й раз.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны не подано, о причинах не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов с апреля.