В Латвии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотник нарушил воздушное пространство Латвии в ночь 27 ноября, в воздух поднималась авиация НАТО, сообщило латвийское Минобороны.

"Вооруженные силы страны зафиксировали передвижение беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от государственной границы Латвии. Короткое время беспилотник находился на территории Латвии", - говорится в сообщении.

"В ответ на обнаруженную угрозу были приведены в боевую готовность истребители из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также запущен беспилотный летательный аппарат-перехватчик Вооруженных сил НАТО, который после полета вернулся на стартовую площадку. Подразделения ПВО были готовы немедленно отреагировать на угрозу", - добавили в ведомстве.

На утро 27 ноября угрозы воздушному пространству Латвии больше не было.